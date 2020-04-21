Новини 21 квітня: "антиколомойські" правки, допомога по безробіттю, новий завод під Києвом

Про розгляд "антиколомойських" правок. Фінансовий комітет Верховної Ради на засіданні 21 квітня пройшов 2436 правок із 16 586, внесених до "антиколомойського" законопроєкту. Раніше члени комітету підготували останню редакцію банківського законопроєкту № 2571-д - зокрема, пропонують збільшити терміни приведення діяльності проблемного банку у відповідність із законодавством.

Про допомогу по безробіттю. Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн.

Про новий завод під Києвом.Бориспільська РДА та ТОВ "Костал Україна" підписали меморандум про співробітництво і взаємодію у рамках реалізації проєкту будівництва заводу із виробництва автомобільної електроніки.

Про УЗ і "Газпром". Голова Мінінфраструктури Владислав Криклій розраховує на виділення "Укрзалізниці" 4-5 млрд грн фінансової підтримки за рахунок отриманих "Нафтогазом" від "Газпрому" коштів.

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