Бориспільська РДА та ТОВ "Костал Україна" підписали меморандум про співробітництво і взаємодію у рамках реалізації проєкту будівництва заводу із виробництва автомобільної електроніки.
Про це повідомляє прес-служба Бориспільської РДА.
Зазначається, що головний офіс компанії "Костал" у Німеччині підтвердив наміри будівництва заводу.
"Дякуючи втіленню проєкту буде створено 900 нових робочих місць для мешканців району", - заявили у РДА.
ТОВ "Костал Україна" - дочірна компанія німецької фірми LEOPOLD KOSTAL GmbH&Co.
Згідно з проєктом, будівництво заводу у Бориспільському районі має початися в травні 2020 року.
Для будівництва потрібно 13 млн євро інвестицій і ще 26 млн євро для обладнання.
Економічна правда