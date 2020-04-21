ТОВ "Костал Україна" - дочірна компанія німецької фірми LEOPOLD KOSTAL GmbH&Co.

Згідно з проєктом, будівництво заводу у Бориспільському районі має початися в травні 2020 року.

Для будівництва потрібно 13 млн євро інвестицій і ще 26 млн євро для обладнання. 

Економічна правда