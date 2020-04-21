Остання редакція "антиколомойського" законопроєкту: що пропонують змінити

Члени фінансового комітету ВР підготували останню редакцію банківського законопроєкту № 2571-д - зокрема, пропонують збільшити терміни приведення діяльності проблемного банку у відповідність із законодавством.

Про це йдеться у допоміжній таблиці до порівняльної таблиці до законопроєкту, яка є у розпорядженні ЕП.

Зокрема, пропонують прибрати зміну до ст. 530 Цивільного Кодексу щодо того, що норма "якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час" може мати винятки, передбачені законом.

Крім цього, із ст. 74 закону про НБУ "Рішення, дії або бездіяльність Нацбанку чи його посадових та службових осіб можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення їх законності. Особливості оскарження окремих рішень Національного банку встановлюються законом" пропонують прибрати слово "виключно".

Водночас у закон "Про виконавче провадження" додали, що "не підлягають арешту кошти банку, що знаходяться на його кореспондентських рахунках" і також, що "стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку здійснюється у порядку, встановленому НБУ".

Також додали норму про розмір статутного капіталу банку не більше 200 млн (зараз - 500 млн).

Крім цього, у законопроєкті до другого читання збільшено терміни приведення діяльності проблемного банку у відповідність із законодавством (чинна норма - 180 днів, у першому читанні - 90, пропонують збільшити до 120 днів).

Також пропонують затвердити норму, що на період карантину зупиняються терміни надання банками інформації, яка становить банківську таємницю про юридичних та фізосіб на вимогу правоохоронних органів, АМКУ, виконавчої служби, суду тощо.

Нагадаємо:

Комітет з питань банківської діяльності почав на засіданні розглядати понад 16,5 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.

Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Економічна правда