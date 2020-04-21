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Криклій розраховує на 5 мільярдів для УЗ за рахунок "газпромівських" коштів

Вівторок, 21 квітня 2020, 12:45
 

Голова Мінінфраструктури Владислав Криклій розраховує на виділення "Укрзалізниці" 4-5 млрд грн фінансової підтримки за рахунок отриманих "Нафтогазом" від "Газпрому" коштів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Криклій зазначив, що фінпідтримка від імені держави буде найбільш ліквідною допомогою для УЗ за поточної ситуації з урахуванням раніше озвученого агентством S&P Global Ratings зниження рейтингу компанії до "CCC" з прогнозом "негативний".

"З виплати "газпромівських" грошей, яка йде на користь "Нафтогазу" і буде перерахована до бюджету у вигляді дивідендів, ми розраховуємо отримати певну суму, яка буде передбачена на підтримку "Укрзалізниці". Але не просто на закриття поточних проблем, а на замовлення у внутрішнього ринку вагонів, поїздів, електричок і т.п.", - сказав Криклій.

За його словами, Мінінфраструктури планує отримати 4-5 млрд грн цільового фінансування для УЗ.

"Очікуємо, що зазначені кошти надійдуть в цьому році, і до кінця року вже будуть розподілені", - зазначив міністр.

Криклій вважає, що на зниження рейтингу компанії з боку S&P вплинули публічні висловлювання колишнього в.о. голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчека про те, що у "Укрзалізниці" проблеми з ліквідністю.

Нагадаємо:

10 квітня S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг УЗ до рівня "ССС" з "В-" з негативним прогнозом.

В.о. голови "Укрзалізниці" Іван Юрик пояснив зниження кредитного рейтингу компанії світовою кризою та падінням реального сектору економіки.

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Криклій Укрзалізниця Мінінфраструктури Газпром

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