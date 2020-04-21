"Антиколомойський" законопроєкт: Комітет ВР пройшов 15% правок

Фінансовий комітет Верховної Ради на засіданні 21 квітня пройшов 2436 правок із 16 586, внесених до "антиколомойського" законопроєкту.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, передає інформаційне управління апарату ВР.

За словами Гетманцева, профільний підкомітет запропонував врахувати 235 із 16 586 правок, поданих до другого читання

Зазначається, що у засіданні взяли участь 27 членів Комітету із 32.

"У обговоренні в режимі відеоконференції також взяли участь представник Національного банку України та міністр юстиції Денис Малюська", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив у Facebook заступник голови Комітету Ярослав Железняк, голосування за останній розділ (зміни у Цивільний Кодекс) набрало 12 голосів з 13 необхідних

Це питання продовжать розглядати на засіданні, яке розпочнеться 22 квітня о 10:00.

Нагадаємо:

Комітет з питань банківської діяльності почав на засіданні розглядати понад 16,5 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.

Правки до "антиколомойського" законопроєкту планують розглядати блоками. Понад 16 тисяч правок, які подали до законопроєкту, звели в одну таблицю.

Після цього на підкомітеті з питань фінансів усі правки до законопроєкту розбили на 63 абзаци. Раді будуть пропонувати проголосувати за кожен абзац, а не кожну правку.

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Економічна правда