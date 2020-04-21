Мінус 37 доларів за барель: що відбувається з ринком нафти

Ціна на техаську нафту WTI вперше в історії стала від’ємною. Як це стало можливим і що це означає для світу та України?

Вперше в історії ціна на нафту стала від'ємною. Це сталось 20 квітня.

В цей день нафта марки WTI з поставкою в травні на Нью-Йоркській товарній біржі впала до "нуля" доларів, а потім обрушилася до "мінус" 37 доларів за барель. Тобто, падіння становило 300%.

Буквально це означає, що продавці нафти змушені платити покупцям за те, щоб вони забрали нафту. Пояснюється це тим, що у світі так багато невикористаної нафти через зменшення попиту, викликаного пандемією, що тепер сировину уже нема де зберігати.

ЕП в короткому огляді пояснює, що саме сталось, як нафтові ціни увійшли в історію, чому заявлене країнами ОПЕК+ скорочення видобутку нафти не дає результату і які можливості створює для України.

Історичний день: як нафта подешевшала до –37

З початку року ціни на нафту різко впали. Головні причини – коронавірус та порушення початкового угоди ОПЕК+. Після того, як Росія та Саудівська Аравія не змогли домовитись і продовжити угоду про скорочення видобутку нафта подешевшала майже удвічі.

На відкритті торгів на Нью-Йоркській товарній біржі 20 квітня барель WTI з поставкою в травні коштував більше 17 доларів. З самого початку торгів ціни провалились одразу на 51% – до 8,8 долара за барель. Потім деякий час ціни тримались на одному рівні, але ближче до завершення торгів ще стрімкіше полетіли вниз.

За годину торгів котирування різко впали з 5 доларів за барель до нижче 1 долара і через лічені хвилини зайшли в негативну зону. До 21:15 за київським часом травневі ф'ючерси на нафту марки WTI впали до мінус 7,5 долара за барель, а до 21.30 – досягли мінус 40 доларів.

Закінчився цей божевільний день для виробників нафти на позначці -37,6 доларів за барель. Таке сталось вперше з 1983 року – з того часу, коли нафтові ф'ючерси почали торгуватися на біржі.

джерело: BBC

Важливо розуміти, що даному випадку йдеться про американську нафту марки WTI.

Більше того, йдеться про ціни на нафту з поставкою в травні за контрактами, термін яких закінчується 21 травня.

Наомість, ціни на червневі ф’ючерси WTI впали тільки на 5% і коштують наразі більше 20 доларів за барель. Разом з тим, розрив в ціні між травневим і червневим контрактами ще ніколи не був таким великим.

Американська WTI (Western Texas Intermidiate), її ціна використовується як індекс для торгових угод з нафтою всередині США (як нафта марки Brent – в Європі, і Urals – при поставках з Росії).

В іншій частині світі ситуація не така катастрофічна. Ціна Brent впала тільки на 5% – до 26 доларів за барель.

Американський ринок зараз не так пов'язаний зі світовим, як було раніше, коли США десятиліттями ввозили значну частину споживаної нафти з-за кордону. В один і той же час ціни на WTI та Brent можуть відрізнятися навіть більше ніж на 10 доларів.

Падінням відреагувала на заокеанські новини нафта марки Urals, якою торгують російські компанії. В кінці дня її спотові ціни (з поставкою негайно. – ЕП) також виявилась від’ємною і становила -2 долари за барель, що на 112,7% менше останньої ціни 15,75 долара за барель.

Продавцям доведеться доплачувати

Ціна на нафту WTI пішла в глибокий мінус через те, що сировину вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому.

Причина настільки глибокого падіння саме в США. Країна на місяць стала епіцентром епідемії, а її експортні потужності не дозволяють позбутися від надлишків нафти – охочих купувати зараз немає. У свою чергу, американські НПЗ в більшості випадків не готові купувати нафту дорожче 2 доларів за барель.

Так, за даними МЕА від 10 квітня, запаси нафти в найбільшому американському нафтовому хабі в місті Кушинг становили майже 55 млн барелів – це близько 67% ємності сховищ.

Місто Кушинг в штаті Оклахома – хаб для зберігання та транспортування нафти джерело: businessinsider.com

"Доступ до сховищ в США буде вичерпаний протягом наступних двох тижнів", – сказав Financial Times редактор інформаційного бюлетеня нафтового ринку The Schork Report Стівен Шорк. Він зазначив, що нафтовий колапс в країні прискорюється.

Частина експертів пов’язує нинішній обвал з рішеннями трейдерів з фінансового сектору.

Коли у ф'ючерсів наближається термін поставки, трейдери повинні вирішити – або приймати фізичне постачання нафти за контрактом, або продати його. Більшості трейдерів, які торгують ф'ючерсами, не потрібні поставки, тому у нинішній ситуації вони позбавляються від травневих контрактів (термін яких спливав на наступнйи день. – ЕП) і переходять на червневі.

Оскільки на ринку утворився сильний надлишок нафти, трейдери не можуть знайти покупців на свої травневі контракти, за якими нафта буде фізично поставлена ​​– її просто ніде зберігати.

Саме тому, на думку, колишнього заступника голови Мінекономіки Павла Кухти, не варто "від'ємну ціну на на найближчий ф'ючерс на WTI сприймати як від'ємну ціну на нафту взагалі". "Ф'ючерс на наступний місяць вже торгується вище 20 доларів за барель – це й є реальна ціна на ринку", – наголошує він.

У той же час сильне падіння нафтових котирувань змушує виробників зупиняти свою діяльність або істотно скорочувати активність. В США очікують хвилю банкрутств нафтовидобувних компаній.

Так, кількість діючих нафтових бурових установок в США за минулий тиждень скоротилася на 66 і становила 438, що є мінімальним показником з жовтня 2016 року, свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes. В цей же день минулого року в країні, наприклад, працювало 825 бурових.

Угода ОПЕК+ не допомогла

Ціни на нафту в останні кілька тижнів перебували перед неабияким тиском, ситуацію не змогла виправити навіть довгоочікувана угода країн ОПЕК+.

4 квітня для підтримки цін в умовах пандемії коронавірусу ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити видобуток на рекордну суму, що становить близько 10% світової пропозиції.

Утім в поточних умовах цього виявилося недостатньо, як і прогнозували аналітики, які одразу радили готуватися до тривалого періоду низьких цін.

Аналітики наголошують, що угода ОПЕК+ почне діяти тільки в травні і допоможе лише частково стабілізувати ситуацію. Мовляв, ціни будуть низькими, поки не почнуть зніматися карантинні обмеження і не почне зростати попит.

До того ж, країни домовилися знизити світовий видобуток на 10%, а попит вже впав більш ніж на 20%. Угода не може підвищити ціни, а може лише зменшити темпи заповнення сховищ.

"Минуло не так багато часу, щоб ринок визнав, що домовленості ОПЕК+ в поточному вигляді не є достатніми для збалансування ринків нафти", – цитує аналітика брокерської компанії Axicorp Стівена Іннеса ВВС.

Можливості для України

В поточній ситуації нафту вже немає де зберігати, але при цьому неможливо припинити її видобуток без значних втрат у майбутньому.



За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, при нинішніх темпах видобутку та споживання в США вистачить потужностей для зберігання нафти до листопада.

"При цьому в Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчуцький НПЗ –. ЕП) зі значними потужностями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості", – написав Вітренко.



"Схоже бізнес зі зберігання нафти є найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати", – підсумував виконавчий директор "Нафтогазу".

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