В Україні підвищили мінімальну допомогу по безробіттю на час карантину

Розмір виплат для осіб, які отримують мінімальну допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового стажу, на період карантину підвищено з 650 грн до 1000 грн.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості посилаючись на відповідну постанову Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Постанова застосовується з початку оголошення карантину, тобто з 12 березня, та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для:

- тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);

- молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;

- внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн.), виплата буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.

У Держслужбі зайнятості нагадують, що в період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви до центрів зайнятості.

Виплата допомоги по безробіттю теж призначається з першого дня реєстрації.

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Економічна правда







