Новини 1 квітня: пенсії, доходи держбюджету, ціни на бензин

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Про пенсії. Кабінет міністрів встановить додаткові виплати у розмірі 500 гривень (для пенсіонерів старших за 80 років), а також запропонує індексувати пенсії на 11% з травня - це рішення має підтримати Рада.

Кабінет міністрів постановив виплатити у квітні одноразову грошову допомогу в 1 тис грн для пенсіонерів, що отримують пенсії менше 5 тисяч гривень. Це рішення має підтримати парламент, голосуванням за оновлений бюджет.

Про доходи держбюджету. Доходи бюджету в березні склали 87,9 млрд грн при плані 98,1 млрд грн, рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень по податках та митниці - 8,8 млрд грн.

Про ціни на бензин. На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.

Про дефіцит держбюджету. Короткострокове збільшення дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи і не несе в собі загрози для макрофінансової стабільності, заявили в НБУ.

Про євробонди. Євробонди України та ВВП-варанти різко подорожчали у вівторок на тлі ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі та схвалення у першому читанні "антиколомойського" закону, що збільшує шанси на отримання Україною фінансування від МВФ.

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