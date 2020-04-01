Гірше за лютий, але краще за січень: невиконання доходів держбюджету у березні склало 10,4%

Доходи бюджету в березні склали 87,9 млрд грн при плані 98,1 млрд грн, рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень по податках та митниці - 8,8 млрд грн.



Про це повідомляє сайт Держказначейства.

Загальний фонд бюджету отримав на 9,4 млрд грн (10,7%) менше плану. Спеціальний фонд - на 0,8 млрд грн (7,8%) менше плану.

За словами експертів Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, ця динаміка гірша ніж у минулому місяці, проте набагато краща ніж у січні.

"Це - значно гірша динаміка, аніж в лютому (що є очікуваним, з урахуванням запровадженого карантину). Зокрема, в лютому рівень невиконання плану по надходженнях загального фонду становив лише 4.7%, при чому план по спецфонду було перевиконано на 8%.

Водночас, статистика березня набагато краща, ніж в січні. Тоді просідання по виконанню бюджету становило 21,5% від плану", - повідомляють експерти.

В цілому, з початку року недобір по доходах держбюджету становить вже -27,6 млрд грн., або 11,6% від плану.

"За збереження такої динаміки, та недозборі до бюджету на рівні +/- 10 млрд грн на місяць, плани Мінфіну скоротити дохідну частину держбюджету на 115,9 млрд грн (згідно з останньою версією проекту змін до Закону про держбюджет), виглядають виправданими.

Водночас, за погіршення динаміки, такого скорочення очікуваного плану по надходженням до бюджету може виявитись замало", - резюмуть у Центрі.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Економічна правда





