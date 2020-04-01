Cтало відомо, коли держава виплатить "президентську тисячу" пенсіонерам

Кабінет міністрів постановив виплатити у квітні одноразову грошову допомоги в 1 тис грн для пенсіонерів, що отримують пенсії менше 5 тисяч гривень. Це рішення має підтримати парламент, голосуванням за оновлений бюджет.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також "президентську тисячу" отримають деякі вразливі категорії осіб.

За даними уряду цю доплату отримають близько 10 млн осіб.

"Очікуємо наступного тижня підтримки бюджету Верховною Радою, щоб розпочати виплату разової допомоги вже у квітні", - резюмує очільник уряду.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Кабінет міністрів встановить додаткові виплати у розмірі 500 гривень (для пенсіонерів старших за 80 років), а також запропонує індексувати пенсії на 11% з травня - це рішення має підтримати Рада.



Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень.

Економічна правда