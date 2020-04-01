Мережі АЗС погодились знизити ціни на бензин — АМКУ
На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.
Про це повідомляє пресслужба комітету
Як повідомляють в АМКУ, протягом грудня 2019 – березня 2020 відбулося поступове здешевлення опту, обвал цін на нафту, укріплення гривні взимку і пов’язані із пандемією коронавірусу ослаблення нацвалюти й скорочення попиту в березні.
"Сьогоднішня зустріч із керівниками мереж АЗС підтвердили розрахунки Комітету – умови для подальшого зниження цін на бензини та дизпаливо справді є", - йдеться у повідомленні.
АМКУ очікує, що результати його заходів, і зустрічей зокрема, відобразяться на цінниках заправок.
Нагадуємо:
У АМКУ вважають, що для марки бензину А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 грн.
Напередодні мережі AЗС ОККО і WOG, що складаються з більш ніж 400 станцій кожна, знизили ціни на всі види палива на 1 грн/л.
Економічна правда
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