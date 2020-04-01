Всі розділи
Укр / Рус

Мережі АЗС погодились знизити ціни на бензин — АМКУ

Середа, 1 квітня 2020, 12:07
 

На зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.

Про це повідомляє пресслужба комітету

Як повідомляють в АМКУ, протягом грудня 2019 – березня 2020  відбулося поступове здешевлення опту, обвал цін на нафту, укріплення гривні взимку і пов’язані із пандемією коронавірусу ослаблення нацвалюти й скорочення попиту в березні.

"Сьогоднішня зустріч із керівниками мереж АЗС підтвердили розрахунки Комітету – умови для подальшого зниження цін на бензини та дизпаливо справді є", - йдеться у повідомленні.

АМКУ очікує, що результати його заходів, і зустрічей зокрема, відобразяться на цінниках заправок. 

Нагадуємо:

У АМКУ вважають, що для марки бензину А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 грн.

Напередодні мережі AЗС ОККО і WOG, що складаються з більш ніж 400 станцій кожна, знизили ціни на всі види палива на 1 грн/л.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АМКУ бензин АЗС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть — АМКУ 31 березня 2020, 16:08
АМКУ вимагає не рекламувати "ліки" від коронавірусу 31 березня 2020, 15:42
АМКУ: Ціни на бензин можна знизити ще на 3-5 гривень за літр 31 березня 2020, 12:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!