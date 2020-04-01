Українські євробонди і ВВП-варанти подорожчали на тлі голосувань у Раді

Євробонди України та ВВП-варанти різко подорожчали у вівторок на тлі ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі та схвалення у першому читанні "антиколомойського" закону, що збільшує шанси на отримання Україною фінансування від МВФ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що прибутковість паперів з погашенням в 2023-2025 року знизилася до 9,8-9,9% річних, з погашенням в 2026-2027 року - до 9,2-9,3% річних, а з погашенням у 2032 році, - до 8,5%.

"На 11,6% у вівторок подорожчали ВВП-варранти. Тепер їх ціна становить 74,8% від номіналу, хоча ще декаду тому вона опускалася до 50% від номіналу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у вівторок зафіксували значне зростання вартості єврооблігацій "ДТЕК Енерго", який минулого тижня заявив про намір реструктуризувати борг. Євробонди подорожчали майже на 30% - до 50% від номіналу, це знизило їх прибутковість на 9 п.п. - до 31,3% річних.

Нагадаємо:

Єврооблігації України разом зі світовими майданчиками у вівторок, 24 березня, помітно подорожчали, і ставки за ними знизилися на 0,5-1 процентний пункт (п.п.) на тлі покращення на світових ринках.

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