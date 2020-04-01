Кабмін доплачуватиме деяким пенсіонерам по 500 гривень щомісячно, та хоче індексувати пенсії з травня

Кабінет міністрів встановить додаткові виплати у розмірі 500 гривень (для пенсіонерів старших за 80 років), а також запропонує індексувати пенсії на 11% з травня - це рішення має підтримати Рада.



Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Повідомляється, що уряд постановив:

встановити додаткову щомісячну виплату у розмірі 500 гривень для пенсіонерів, що старше 80 років, (у яких розмір пенсії не перевищує 9205 гривень).

виплатити у квітні одноразову грошову допомогу в 1 тис грн для пенсіонерів, що отримують пенсії менше 5 тисяч гривень у квітні. (За даними уряду - це близько 10 млн пенсіонерів)

індексувати пенсії з першого травня на 11% . За даними уряду близько 7 мільйонів пенсіонерів отримають по 260 гривень.

Також для старших за 80 років жінок із страховим стажем 20 років, а для чоловіків із стажем 25 років встановлять мінімальну пенсію 2600 гривень. Таку підтримку отримують 1,5 млн пенсіонерів

"Рішення щодо індексації закладено у бюджеті. Тому очікуємо голосування Ради.

Стосовно виплат по 500 гривень і 1000 гривень ми приймаємо і будемо підтримувати пенсіонерів таким чином до початку індексації 1 травня", - резюмує прем’єр.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Економічна правда



