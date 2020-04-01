НБУ: Дефіцит держбюджету зросте до 8%, але це не страшно
Короткострокове збільшення дефіциту державного бюджету є інструментом подолання наслідків економічної кризи і не несе в собі загрози для макрофінансової стабільності.
Про це заявив заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб під час онлайн-конференції, організованої Європейською бізнес асоціацією.
"Розрахунки уряду показують зростання дефіциту державного бюджету у 2020 році з 2% до 8%. Так, це значне зростання, але потім економіка відновиться. Короткострокове зростання дефіциту бюджету на один рік не є великою проблемою", - повідомляє Сологуб.
За його словами, в порівнянні з іншими країнами, що розвиваються, з точки зору бюджету у України не така погана ситуація.
"У нас є доступ до допомоги від інших донорів, не потрібно вести довгих переговорів. Потрібно зробити те, що давно потрібно було зробити, і отримати доступ до фінансування", - пояснює він.
Також за словами Сологуба співвідношення держборгу до ВВП може збільшитися до 70%
"Співвідношення держборгу до ВВП може збільшитися з 50% до 60-70%. Якщо наступного року економіка повернеться до зростання, то воно може становити 10 відсотків, а реальне - 3 відсотка. Тоді ми повернемося до зниження співвідношення держборгу до ВВП", - резюмує топменеджер НБУ.
Нагадуємо:
Доходи бюджету в березні склали 87,9 млрд грн при плані 98,1 млрд грн, рівень невиконання плану за доходами складає 10,4%. З них недобір надходжень по податках та митниці - 8,8 млрд грн.
30 березня Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Економічна правда
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