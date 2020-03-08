Новини вихідних: реакція на новий уряд, демпінг нафти та МВФ
Про кредитний рейтинг. Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року.
Про Мінекономіки. Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.
Про інвесторів. Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує уникати вкладень в держоблігації до тих пір, поки не надійде позитивне повідомлення від МВФ. Натомість компанія рекомендує вкладати у ВВП-варанти України.
Про демпінг нафти. Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.
Про зарплати шахтарям. Прем’єр Денис Шмигаль заявив про погашення частини заборгованості перед шахтарями.
Про МВФ. Bloomberg повідомляє, переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються в тому числі через відставку уряду Олексія Гончарука.
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