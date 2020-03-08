Новини вихідних: реакція на новий уряд, демпінг нафти та МВФ

Про кредитний рейтинг. Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року.

Про Мінекономіки. Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.

Про інвесторів. Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує уникати вкладень в держоблігації до тих пір, поки не надійде позитивне повідомлення від МВФ. Натомість компанія рекомендує вкладати у ВВП-варанти України.

Про демпінг нафти. Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Про зарплати шахтарям. Прем’єр Денис Шмигаль заявив про погашення частини заборгованості перед шахтарями.

Про МВФ. Bloomberg повідомляє, переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються в тому числі через відставку уряду Олексія Гончарука.