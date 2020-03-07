Міжнародне рейтингове агентство підтвердило кредитний рейтинг України

Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року.

Про це йдеться в прес релізі агентства,

Прогноз у рейтингу — позитивний.

Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітентів в іноземній та місцевій валюті на рівні "B".

Кредитний рейтинг – міра кредитоспроможності приватної особи, компанії, держави.

"Позитивний прогноз відображає очікування Fitch, що продовження взаємодії з МВФ в рамках нової багаторічної програми допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування за рахунок полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування, зміцнення макрофінансової стабільності та стійкості бюджету, а також зменшити можливості для реформування", — повідомили в агентстві.

У Fitch вважають, що Україна домовиться про черговий транш МВФ у першому півріччі 2020 року.

При цьому зазначається, що Україна змогла продемонструвати "своєчасний доступ до фіскального та зовнішнього фінансування, поліпшила макроекономічну стабільність і знизила бюджетну заборгованість".

Нагадуємо:

23 листопада 2019 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".

У вересні рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.