Іноземним інвесторам рекомендують утриматися від інвестицій в Україну
Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує уникати вкладень в держоблігації до тих пір, поки не надійде позитивне повідомлення від МВФ.
Про це повідомляється в аналітичному звіті з рекомендаціями для інвесторів.
Повідомляється, що після зміни уряду зріс ризик безперешкодної співпраці України з МВФ.
"Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році", - йдеться в звіті.
У компанії вважають, що одним з ключових наслідків перестановок в Кабміні, є ризики популістської політики замість структурних реформ і повернення контролю над прийняттям рішень олігархами.
"Ми рекомендуємо інвесторам уникати державного боргу України (як внутрішнього, так і міжнародного - ЕП), хоча б до тих пір, поки не надійде чітке і однозначно позитивне повідомлення від МВФ про Україну", - заявляє компанія.
Роблячи висновок про перезавантаження уряду, Concordе Capital неи повністю унеможливлює можливість швидкої угоди з МВФ. "Якщо основною вимогою фонду залишиться прийняття закону, який перешкоджає денаціоналізації Приватбанку (оскільки єдиною вимогою від фонду у 2016 році була його націоналізація - ЕП), шанс на угоду буде", - резюмують в звіті.
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