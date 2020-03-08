Іноземним інвесторам рекомендують утриматися від інвестицій в Україну

Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує уникати вкладень в держоблігації до тих пір, поки не надійде позитивне повідомлення від МВФ.

Про це повідомляється в аналітичному звіті з рекомендаціями для інвесторів.

Повідомляється, що після зміни уряду зріс ризик безперешкодної співпраці України з МВФ.

"Ми не бачимо можливості для нового кабінету зробити щось краще, ніж попередній, Україна потрапить в серйозну політичну кризу вже в цьому році", - йдеться в звіті.

У компанії вважають, що одним з ключових наслідків перестановок в Кабміні, є ризики популістської політики замість структурних реформ і повернення контролю над прийняттям рішень олігархами.

"Ми рекомендуємо інвесторам уникати державного боргу України (як внутрішнього, так і міжнародного - ЕП), хоча б до тих пір, поки не надійде чітке і однозначно позитивне повідомлення від МВФ про Україну", - заявляє компанія.

Роблячи висновок про перезавантаження уряду, Concordе Capital неи повністю унеможливлює можливість швидкої угоди з МВФ. "Якщо основною вимогою фонду залишиться прийняття закону, який перешкоджає денаціоналізації Приватбанку (оскільки єдиною вимогою від фонду у 2016 році була його націоналізація - ЕП), шанс на угоду буде", - резюмують в звіті.

Нагадуємо:

Ігор Уманський провів першу зустріч на посаді міністра фінансів з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом. Він зазначив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці із МВФ.

Morgan Stanley радить клієнтам скоротити позиції в українських єврооблігаціях через невизначеності з новим урядом.

Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

Для отримання чергового траншу, МВФ чекатиме від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів та завершення реформ.

29 лютого команда фахівців МВФ заявила, що досягла істотного прогресу в обговоренні з Україною законодавчих ініціатив.

У Нацбанку заявили, що наразі Україна завершує роботу над вимогами МВФ для початку нової кредитної програми.

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

З січня 2018 року Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС (Відокремлений підрозділ "Бурштинська теплова електрична станція "Акціонерного товариства "ДТЕК Західенерго"), що належить бізнесмену Рінату Ахметову.

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