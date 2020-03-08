Іноземним інвесторам рекомендують інвестувати у ВВП-варанти

Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує вкладати у ВВП-варанти України

Про це повідомляється в аналітичному звіті для інвесторів.

"Ми продовжуємо вірити в довгостроковий успіх України, тому вважаємо вклад в ці папери вигідною інвестицією. Я, як СЕО Concorde Capital поки ставлюся нейтрально-позитивно до зміни уряду. Вважаю, що новий уряд це, скоріше, нові можливості, ніж додаткові ризики. Тому Concorde не дає ніяких нових рекомендацій інвесторам, відмінних від тих, що були до зміни уряду ", - зазначив Ігор Мазепа, генеральний директор Concorde Capital.

У звіті компанії рекомендують використовувати цю можливість для інвестування в Україну у вигляді ВВП-варантів, для яких встановлена ​​справедлива ціни вище 100% від номіналу.

Варант - це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

Нагадаємо:

Інвестиційна компанія Concordе Capital рекомендує уникати вкладень в держоблігації до тих пір, поки не надійде позитивне повідомлення від МВФ.

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році. Цю цифру Держстат опублікує навесні 2020.

Читайте детальніше про механізм ВВП-варантів у матеріалі: Гірка цукерка: як Україна буде розраховуватись за ВВП-варантами Яресько і Яценюка