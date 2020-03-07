Милованов: Якщо міністерство будуть розділяти, це призведе до зупинення реформи землі

Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.

Про це він повідомив в інтерв’ю для Ліга.Бізнес

Милованов зазначив, що розділення міністерства було можливе два місяці тому, в іншій макроекономічній ситуації та в інші строки.

"В останні тижні, коли мене запитували про це, я казав, що вже зараз час не дозволяє їх розділити. Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі", - сказав екс-урядовець.

Він висловив сподівання, що ринок землі все ж таки будет.

"Ми запустили процес. Законопроєкт про обіг земель пройшов перше читання, всі інші законопроєкти, їх там штук сім, все є. Аби тільки наступники продовжили цей курс", - зауважив Милованов.

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