Милованов: Якщо міністерство будуть розділяти, це призведе до зупинення реформи землі
Екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що на даному етапі недоцільно розділяти Мінекономіки.
Про це він повідомив в інтерв’ю для Ліга.Бізнес
Милованов зазначив, що розділення міністерства було можливе два місяці тому, в іншій макроекономічній ситуації та в інші строки.
"В останні тижні, коли мене запитували про це, я казав, що вже зараз час не дозволяє їх розділити. Я думаю, що оптимально це зробити, в разі потреби, після запуску ринку землі", - сказав екс-урядовець.
Він висловив сподівання, що ринок землі все ж таки будет.
"Ми запустили процес. Законопроєкт про обіг земель пройшов перше читання, всі інші законопроєкти, їх там штук сім, все є. Аби тільки наступники продовжили цей курс", - зауважив Милованов.
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