Новини 31 березня. Історичний день для України: відкрили ринок землі

Про зняття мораторію на продаж земель. В ніч на 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Про ціни на продукти. В останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть, кажуть фахівці Антимонопольного комітету.

Про "антикризовий" закон. Мер Києва Віталій Кличко вважає, що ухвалений напередодні Верховною Радою "антикризовий" закон призведе до втрати місцевими бюджетами 12,4 млрд грн, з яких Київ втратить 1,6 млрд грн.

Про перші заяви нового міністра фінансів. Новопризначений міністр фінансів Сергій Марченко розпочав свою роботу та наголосив на необхідності виконання державою своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.

Про ціни на бензин. Антимонопольний комітет визнає, що триває зниження цін на АЗС, проте заявляє про наявність потенціалу до ще більшого зниження ціни.

Про туроператорів. Найбільші туроператори України Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel і TEZ TOUR повідомляють, що карантин визнано форс-мажором, під час якого вони мають право не повертати гроші за тури.

Про кризу в УЗ. "Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.

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Ринок землі відкрили, мораторій скасували: що треба знати про новий закон

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