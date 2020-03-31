Новий очільник Мінфіну розпочав роботу і виступив проти дефолту

Новопризначений міністр фінансів Сергій Марченко розпочав свою роботу та наголосив на необхідності виконання державою своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За його словами ,у перемовинах з міжнародними партнерами передовсім важливо захищати інтереси України та її громадян.

"Значно посилити фіскальний каркас країни - особливо актуально в період кризи. Ефективна робота податкового та митного блоків важлива, як ніколи.

Ключовим критерієм оцінки цієї ефективності буде наповнення бюджету, адже держава має виконувати свої зобов’язання перед громадянами. Особливо перед найменш захищеними", - підкреслив Марченко.

Він також додав, що податкова політика має бути раціональною та прагматичною, спрямованою на захист та розвиток економіки України.

Нагадаємо:

30 березня Сергія Марченка з другої спроби призначили міністром фінансів - за відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

Раніше вдень Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів, проте не назбирала достатньо голосів для призначення Марченка.



Економічна правда