Скорочення виплат та мільярдні збитки зразка 2015 року: як "Укрзалізниця" переживає карантин

"Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.

Про це заявив в.о. голови правління держкомпанії Желько Марчек.

За словами керівника, пасажирські перевезення (традиційно збиткові) зараз також означають недоотримання доходів.

"Зупинка регулярних пасажирських перевезень залізницею означає не лише недоотримання доходів, а й необхідність компенсувати пасажирам витрати за попередньо придбані квитки", - повідомляє Марчек.

Також за розрахунками УЗ, у березні компанія недоотримає 1,2 – 1,4 млрд грн, а чистий збиток за півроку можуть становити 6-10 мільярдів гривень.

"….Вантажний сегмент також потерпає від епідемії та запроваджених карантинних заходів. Вже зараз ми спостерігаємо зниження обсягів виробництва до 30 % та зупинку роботи окремих підприємств-вантажовідправників, що також негативно впливає на дохідність.

Лише за березень 2020 року Укрзалізниця недоотримає 1,2 – 1,4 млрд грн. За нашими оцінками, за результатами першого півріччя 2020 року, чистий збиток компанії становитиме від 6 до 10 млрд грн. Таких результатів ми не мали з 2015 року", - резюмує Марчек.

Також в УЗ заявляють про скорочення додаткових виплат усім працівникам і топ-менеджменту, про зменшення інших витрат і розширення кредитних ліній

"Для цього (збереження робочих місць - ЕП) ми маємо суттєво скоротити витрати на закупівлю матеріально-технічних ресурсів, товарів та послуг, зменшити капітальні інвестиції, працювати над розширенням кредитних ліній, а також вдатися до тимчасового скорочення додаткових виплат для усіх працівників компанії, аби зменшити навантаження на фонд оплати праці. Наглядова рада, правління та директорат апарату вже відмовилися за власною ініціативою від премій та усіх додаткових виплат.

В УЗ очікують, що фінансова ситуація покращиться у другому півріччі 2020 року – і тоді компанія не лише поверне традиційні виплати залізничникам, а й "буде намагатись" компенсувати всі недоотримані кошти.

Нагадуємо:

Збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.

В "Укрзалізниці" запевнили, що компенсують 100% вартості квитків на усі поїзди, які мали відправитись після 18 березня.

Укрзалізниця очікує показник прибутку за підсумками діяльності у 2019 році на рівні 2,5-3 млрд грн.

Економічна правда



