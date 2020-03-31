Останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть — АМКУ
В останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть (окрім деяких імпортних овочів та фруктів), фахівці АМКУ щодня моніторять торгівельні мережі столиці.
Про це повідомив у Facebook голова Київського територіального відділення Комітету Олексій Хмельницький.
"Ціни на продукти першої непохідності вирівнялися, а деякі з них навіть знизилися, і АМКУ вітає таку реакцію на відкриття справи.
Однак Київське тервідділення продовжить своє розслідування для з’ясування, хто ж саме винен в антикокурентних (схожих) діях на ринку продовольчих товарів, які призвели до необґрунтованого і синхронного підняття цін в першій половині березня: постачальники (оптовики), чи торгівельні мережі, чи всі разом", - написав він.
Нагадаємо:
Київське обласне терторіальне відділення Антимонопольного комітету відкрило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua