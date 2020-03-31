Через "антикризовий" закон місцеві бюджети втратять 12 мільярдів — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що ухвалений напередодні Верховною Радою "антикризовий" закон (законопроект №3275) призведе до втрати місцевими бюджетами 12,4 млрд грн, з яких Київ втратить 1,6 млрд грн.

Про це він повідомив на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"По суті це грабіж місцевих бюджетів. Незважаючи на позицію президента і прем'єра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати не прислухалися до місцевих громад й ухвалили законопроект, в якому передбачили несправедливі умови для бізнесу і забезпечили великому бізнесу надприбутки", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що з огляду на внесені зміни до податкового законодавства місцеві бюджети втратять щонайменше 12,4 млрд грн.

"Тільки втрати бюджету столиці в умовах боротьби з коронавірусом становитимуть майже 1,6 млрд грн", - додав Кличко.

Він наголосив, що така ситуація призведе до того, що у громад не буде коштів для зарплат медикам, вчителям, соцпрацівникам і співробітникам транспорту.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).

Закон вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексів, Кодексів законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність",