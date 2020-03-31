Найбільші туроператори перестали повертати гроші за відмову від путівок

Найбільші туроператори України Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel і TEZ TOUR повідомляють, що карантин визнано форс-мажором, під час якого вони мають право не повертати гроші за тури.

Про це повідомляє Ліга.бізнес з посиланням на заяви турфірм.

Замість цього компанії пропонують перебронювати путівки на нові дати до 31 жовтня 2020 роки (PEGAS Touristik пропонує термін до 31 грудня 2021 року).

Повідомляється, що рішенням Кабміну скасовуються тури з 17.03.2020 по 23.04.2020, проте деякі турфірми не повертають гроші за подорожі, які повинні відбутися після 23 квітня.

Відзначається, що форс-мажор не поширюється на дати за межами офіційного карантину, але туркомпанії скористалися нюансом розрахунку штрафних санкцій.

Туроператори змінили правила розрахунку суми грошей при скасуванні туру з ініціативи туриста. Компанії можуть не повернути туристу суму, рівну фактично понесених витрат (ФПР).

Видання повідомляє, що головна незручність для клієнтів в тому, що розрахунок розміру ФПР здійснюється в індивідуальному порядку після ануляції туру. Турист, скасовуючи подорож, не знає розмір можливої компенсації від туроператора.

Раніше при відмові від поїздки клієнтам поверталася повна або часткова вартість путівки в залежності від того, скільки часу залишилося до дати поїздки

Державне агентство розвитку туризму підтримало туроператорів і рекомендувало зупинити продаж нових турів з датою початку подорожі після 23 квітня.

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