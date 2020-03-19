Новини 19 березня: робота супермаркетів під час карантину, кредити та "приватівська" картка

Про роботу супермаркетів під час карантину. Мережеві оператори Fozzy Group і Novus прийняли рішення скоротити регулярний графік роботи супермаркетів через введення обмежень руху громадського транспорту в деяких містах.

Про "приватівську" картку. Приватбанк продовжить дію карток для виплат (зарплатні, пенсійні, соціальні картки) на 90 днів, якщо закінчення терміну дії картки припадає на період карантину.

Про графік банків. Українські банки вживають заходів щодо зниження ризиків для співробітників і клієнтів на час карантину, зокрема, тимчасово закривають частину відділень, скорочують години роботи, впроваджують санітарні години й обмеження на кількість клієнтів у відділенні.

Про безробіття. За оцінкою колишнього міністра економіки Тимофія Милованова, без роботи у результаті кризи можуть залишитися від 170 до 500 тисяч людей.

Про кредити. На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів станом на вечір 7 березня.

Про погашення боргу УЗ. "Укрзалізниця" своєчасно і в повному обсязі погасила наступну частину єврооблігацій у розмірі 10% початкової непогашеної основної суми боргу - 50 млн доларів.

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