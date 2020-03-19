НБУ дозволив банкам надати пільги клієнтам по кредитам

На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів станом на вечір 7 березня .

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Клієнти нервуються і просять реальних підходів реструктуризації. Починайте роботу вже зараз...Підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками та стандартним у випадку з роздрібними.

Особливим має бути підхід і до тих галузей, які через карантин повністю втрачають доходи і сьогодні не працюють, та до населення, яке в результаті карантинних заходів та призупинення роботи окремих компаній тимчасово не працює", – наголосила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона нагадала, що вчора Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.

Нагадуємо:

18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Зокрема, з 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.

Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.

Також запроваджується мораторій на проведення податкових перевірок з 18 березня до 31 травня 2020 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству економіки прорахувати суму коштів та обрати категорії громадян (або можливо це будуть всі без виключення) для відшкодування частини комунальних платежів на час введеного карантину.

Економічна правда