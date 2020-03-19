До 500 тисяч українців можуть залишитися без роботи через коронавірус — Милованов

За консервативною оцінкою колишнього міністра економіки України, без роботи у результаті кризи можуть залишитися від 170 до 500 тисяч людей.

Про це він написав у Facebook.

"В Китаї безробіття зросло за місяць на 1% до 6,2%. В Україні безробіття приблизно 8,6%, що складає біля 1,5 млн людей. Якщо безробіття зросте так само як в Китаї на 1%, це буде означати, що 170 тис людей втратять роботу.

Але дані з Китаю -це офіційна статистика", - зазначив екс-міністр.

За його словами, найбільш вразливими до втрати роботи під час кризи є неформально зайняті робітники.

"В Китаї таких приблизно 291 млн. В Україні це близько 20% від всіх працівників, або 3,4 млн людей. З них 22-23% працюють в сферах торгівлі, дрібного ремонту, харчування, готелів, та транспорту.

Тобто приблизно 700 тис людей. Припустимо, від чверті до половини з них можуть звільнити під час кризи. Дійсно, в Китаї за опитуванням рекрутингового агенства Zhaopin.com, 40% робітників працюють в нормальних умовах, 25% втратили роботу, 17% не отримують зарплату, а 20% мають затримку з зарплатою. Тому припущення, що роботу втратять від чверті до половини неформально зайнятих працівників в найбільш вразливих галузях, може бути прийнятим як обгрунтоване та консервативне", - додав Милованов.

За такого сценарію, це буде від 175 до 350 тисяч людей.

За його словами, якщо звільнення відбудуться і в інших галузях неформально зайнятих - то цифра буде ще більшою.

Нагадаємо:

Економічна та трудова криза, спричинені пандемією коронавірусу, можуть збільшити глобальне безробіття на майже 25 мільйонів осіб - йдеться у новому прогнозі Міжнародної організації праці.