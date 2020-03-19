Як на хвилі коронавірусу спекулянти намагаються збагатитися на eBay, Amazon, OLX, Prom.ua, Rozetka, Tabletki.ua та Liki24.com

Багато хто, використовуючи інтернет-майданчики, намагається збагатитися на хвилі паніки та страху, і буде напевно намагатися робити це і далі. Як спекулянтів виявляють маркетплейси і до яких заходів вдаються, щоб убезпечити своїх користувачів.(рос)

Мировая пандемия коронавируса не только отправляет на больничные койки десятки тысяч людей, но и внезапно взращивает у некоторых "предпринимательский" талант.

Любая информация или дезинформация в сети, которая касается коронавируса, им в этом очень помогает.

Лидер мнений может написать, что антисептик можно сделать дома из глицерина и спирта, и спрос на эти товары тут же возрастает. Или кто-то из врачей говорит, что "Арбидол" предупреждает вирусы, и уже через два дня препарата нет ни в одной аптеке.

Это примеры из новой реальности, о которых ЭП рассказала бизнес руководитель по маркетингу платформы Liki24 Юлия Демцова. На самом деле, таких примеров бесчисленное множество.

Как мировые маркетплейсы в лице eBay и Amazon, так и украинские OLX, Prom.ua, Rozetka, Tabletki.ua, Liki24.com привлекли множество "ловцов удачи", которые пытаются на волне пандемии коронавируса заработать себе целые состояния?

Какие товары продают спекулянты? Какими словами привлекают покупателей? И как с ними борются торговые интернет-площадки?

Cпекулянты атакуют eBay, Facebook и Amazon

14 марта издание The New York Times рассказала историю о том, как на волне новостей о распространении коронавируса американец Мэтт Колвин с братом скупили 17,7 тыс бутылок антисептика для рук, чтобы продать по завышенным ценам.

Торговые площадки забанили их магазины. В результате они пожертвовали антисептик на благотворительные нужды.

Необходимость борьбы со спекулянтами появилась у всех мировых интернет-гигантов. Как сообщает ВВС, социальная сеть Facebook объявила, что вводит запрет на размещение рекламы гигиенических масок и дезинфицирующих средств для рук с целью воспрепятствовать ажиотажному спросу на них и росту цен.

Кроме того, соцсеть усилила контроль за появлением в сети дезинформации о средствах, которые якобы способствуют излечению от вируса, а также о товарах, на которые якобы возник дефицит.

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией вокруг Covid-19 и по необходимости будем вносить изменения в нашу политику, если обнаружим, что люди эксплуатируют эту чрезвычайную ситуацию", – заявил директор по контролю за продуктами Facebook Роб Литерн.

На прошлой неделе Facebook и крупнейший онлайн-магазин Amazon приняли меры по удалению санитарных продуктов, производители которых обещали защиту от инфекции коронавируса.

Как заявили в Amazon, с ее сайтов по всему миру были удалены тысячи объявлений о продаже. Компания пристально следит за любыми попытками взвинтить цены.

В Британии ведущие сети супермаркетов вводят ограничения на продажу ряда санитарно-гигиенических товаров и продовольствия. В частности, компания Tesco объявила о продаже в одни руки не более пяти единиц товаров, включая туалетную бумагу, гели для рук, макароны и консервированное молоко.

По наблюдениями аналитиков из Liberty Marketing, на многие товары, пользующиеся повышенным спросом из-за вспышки коронавируса, цены выросли многократно. Так дезинфицирующие средства для рук из сети Lidl, где они стоят 49 пенсов (около 45 рублей) продаются на eBay за 25 фунтов (2250 рублей).

Антибактериальный гель для рук из Tesco ценой 75 пенсов, предлагается спекулянтами в интернете за 9 фунтов.

В Украине: как информация и дезинформация в сети влияет на спрос

Украинские популярные интернет маркетплейсы (интернет-магазины, через которые свои товары может продавать любой предприниматель после авторизации) – Rozetka, OLX, Prom.ua, Tabletki.ua, Liki24.com – также столкнулись с наплывом спекулянтов.

Как они выявляют спекулянтов? В каких продуктовых нишах они наиболее активны сегодня? И как площадки с ними борются?

OLX

В OLX ЭП заявили, что до и во время пандемии коронавируса компания продолжает руководствоваться нормами действующего законодательства Украины, которое запрещает продажу медицинских препаратов в интернете.

"Компания уделяет особое внимание: чтобы на платформе не публиковались объявления о продукции, запрещенной к продаже. Также мы остановили возможность публикации товаров, требующих особых условий хранения и сбыта, в том числе, используемых для борьбы с коронавируса, чтобы не подвергать опасности наших пользователей", – сообщают в компании.

"Во избежание спекуляций на теме коронавируса, мы сформировали команду, которая модерирует контент с соответствующим содержанием и удаляет объявления, содержащие названия товаров, запрещенных к продаже на нашей платформе", – отмечают в OLX.

Prom.ua

В комментарии ЭП CEO Prom.ua, Иван Портной сообщил, что платформа ограничивает возможности продавцов, которые используют повышенный интерес к теме коронавируса для сверхзаработка, а также напоминает покупателям, что информацию о защите от коронавируса нужно искать не на маркетплейсе.

"Первое, что мы делаем – удаляем из каталога товары, в ключевых словах, тегах и названиях которых есть слово "Коронавирус" или "COVID-19" и его синонимы. Особенно это касается профилактических препаратов, БАДов. Например, продавать "антисептик" — без проблем. "Антисептик для профилактики коронавируса" – нет", – рассказывает Портной.

По его словам, площадка также удаляет товары, не имеющие отношения к здоровью, но которые пытаются продвинуть, пользуясь случаем.

"Уже удаляли "чудесные" удочки и браслеты. Оставили только ветпрепараты, в т.ч. вакцины для животных для профилактики вируса. Ужесточили наказание для повторных нарушителей, которые пытаются нажиться на коронавирусе. Их удаляем с маркетплейса без возможности вновь продавать на Prom.ua", – объясняет топ-менеджер.

"Также мы приняли решение удалить все товары из каталога маркетплейса по стоп-слову "медицинские маски". Это связано с появлением огромного количества спекулянтов. Оставим только самых надежных, сертифицированных продавцов, которые продавали эти товары до коронавируса — до 1-го марта 2020. Но будем отслеживать цены, чтобы не допустить спекуляций", – отмечает Портной.

По словам СЕО, такое решение относится только к медицинским марлевым одноразовым маскам, так как это предмет первой необходимости для больных. В то же время респираторы, многоразовые маски, дезинфекторы остаются в каталоге маркетплейса.

Rozetka

СЕО Rozetka Владислав Чечеткин ответил на запрос очень коротко и пообещал дать развернутый ответ позже.

На вопрос, столкнулась ли ваша площадка с активизацией спекулянтов, Владислав написал: "Тяжелые дни. Столкнулись. Блокируем. Множество"

Tabletki.ua

Совладелец Tabletki.ua Александр Муравщик сообщил, что по статистике платформы Tabletki.ua (платформа для аптек), аптечные сети не поменяли свою ценовую политику за последние пару недель.

"Резкого роста цен мы не наблюдаем. Возможно, начинает быть заметным некоторое увеличение цен на импортные препараты. Но это, скорее всего, следствие увеличения закупочных цен у поставщиков в связи с изменением курса доллара, а не изменение ценовой политики внутри аптечных сетей", – рассказывает Муравщик.

"Я бы даже сказал, что аптеки ответственно относятся к ситуации, и прикладывают максимум сил для быстрой обработки всех заказов", – добавляет он.

Совладелец Tabletki.ua также рассказал, как контролируется информация о товарах, которую аптеки предоставляют на ресурсе.

"Если мы обнаруживаем дезинформацию (например, к названию препарата добавляют слово "коронавирус", что может ввести пользователя в заблуждение, якобы этот товар может помочь в лечении коронавируса), мы отключаем такую аптеку от нашего сервиса", – отмечает Муравщик

На вопрос, как покупателю не стать жертвой спекулянтом, он рекомендует приобретать лекарственные средства непосредственно в аптеках, которые имеют лицензии Минздрава Украины. Это связано с тем, что в случае превышения граничных розничных цен к ним применяются жесткие санкции со стороны контролирующих органов.

Liki24.com

По словам руководителя по маркетингу платформы Liki24 Юлии Демцовой, к сервису подключены более 5,5 тыс аптек по всей стране. Чтоб подключиться к Liki24, аптекам нужно заключить официальный договор и провести небольшую интеграцию.

"Так что недобросовестным спекулянтам к нам попасть практически невозможно. Тем не менее, мы фиксировали случаи, когда некоторые аптеки через Liki24.com начали продавать медицинские маски подпольного производства.

Мы получили жалобу и фото от пользователя, вернули все в аптеку и возместили стоимость заказа. Сотрудничество с аптекой временно приостановили", – говорит Демцова.

Отвечая на вопрос, какие меры предпринимает платформа по отношению к спекулянтам, которые продают "лекарства" от вируса, Демцова отвечает, что на сервисе нет ни одной пометки о том, что какое-то лекарство поможет от коронавируса.

По ее словам, платформа в своих коммуникациях подчеркивает, что лучшая профилактика – это мытье рук и самоизоляция. Тем не менее, информация и дезинформация в сети влияет на спрос.

"Один лидер мнений говорит что можно сделать антисептик дома, и для этого нужен глицерин и спирт, и мы сразу видим спрос на эти препараты. Один из врачей говорит, что Арбидол предупреждает вирусы и уже через 2 дня препарата нет ни в одной аптеке.

Пользователи по старой памяти эпидемии гриппа 2008 года выкупили Тамифлю, хоть его эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана. И таких примеров очень много", – добавляет Демцова.