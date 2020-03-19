Карантин: українські банки змінили години роботи і тимчасово закрили частину відділень
Українські банки вживають заходів щодо зниження ризиків для співробітників і клієнтів на час карантину, зокрема, тимчасово закривають частину відділень, скорочують години роботи, впроваджують санітарні години й обмеження на кількість клієнтів у відділенні.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Креді Агріколь Банк, зокрема, повідомив про тимчасове закриття 17 відділень зі 150 (тут і далі - на початок року, за даними НБУ). Решта працюють тільки в будні дні з 9:00 до 17:00 з перервою на санітарну годину, зазначено в повідомленні банку.
Банк "Південний" тимчасово призупинив роботу 22 з 98 відділень і скоротив робочий день (з 10:00 до 16:30) з трьома санітарними годинами. Додатково банк скасував роботу у вихідні й обмежив максимальну кількість клієнтів у відділеннях п'ятьма.
Укрсиббанк скоротив графік роботи з 10:00 до 16:00, упровадив сангодину й обмежив допустиму кількість клієнтів у відділенні п'ятьма людьми.
Відділення ТАСкомбанку працюватимуть лише у будні з 10:00 до 16:00, у них можуть перебувати до п'яти клієнтів.
Кредобанк скоротив години з 10:00 до 16:30, передбачив дві перерви на дезінфекцію і обмеження на кількість осіб у відділенні.
Ідея Банк і Укрексімбанк упровадили додаткові санчаси й попереджають про можливе обмеження на кількість осіб у відділеннях банку.
Ощадбанк приймає клієнтів лише в будні дні до 16:00, Правекс Банк і Глобус Банк - з 10:00 до 16:00, а ОТП Банк - з 9:00 до 17:00.
Усі фінустанови рекомендують користуватися онлайн-банкінгом і уникати операцій з готівкою.
Як повідомлялося, ПУМБ призупинив оформлення кредитів готівкою і кредитних карток, упровадив три додаткові перерви на сангодину й рекомендує клієнтам дотримуватися дистанції в 1 м, очікувати своєї черги на вулиці.
Райффайзен Банк Аваль запровадив обслуговування за попереднім записом, а Ощадбанк перерви у відділеннях на провітрювання і дезінфекцію і перевів інкасаторську службу в посилений режим роботи.
ПриватБанк упровадив санітарну годину в своїх відділеннях і рекомендує клієнтам очікувати своєї черги на вулиці.
Альфа-Банк тимчасово призупинив роботу 45 з 257 відділень.
Нагадуємо:
На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів станом на вечір 7 березня .
Мережеві оператори Fozzy Group і Novus прийняли рішення скоротити регулярний графік роботи супермаркетів через введення обмежень руху громадського транспорту в деяких містах.
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