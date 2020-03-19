Всі розділи
Укр / Рус

Карантин: українські банки змінили години роботи і тимчасово закрили частину відділень

Четвер, 19 березня 2020, 16:26
 

Українські банки вживають заходів щодо зниження ризиків для співробітників і клієнтів на час карантину, зокрема, тимчасово закривають частину відділень, скорочують години роботи, впроваджують санітарні години й обмеження на кількість клієнтів у відділенні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Креді Агріколь Банк, зокрема, повідомив про тимчасове закриття 17 відділень зі 150 (тут і далі - на початок року, за даними НБУ). Решта працюють тільки в будні дні з 9:00 до 17:00 з перервою на санітарну годину, зазначено в повідомленні банку.

Банк "Південний" тимчасово призупинив роботу 22 з 98 відділень і скоротив робочий день (з 10:00 до 16:30) з трьома санітарними годинами. Додатково банк скасував роботу у вихідні й обмежив максимальну кількість клієнтів у відділеннях п'ятьма.

Укрсиббанк скоротив графік роботи з 10:00 до 16:00, упровадив сангодину й обмежив допустиму кількість клієнтів у відділенні п'ятьма людьми.

Відділення ТАСкомбанку працюватимуть лише у будні з 10:00 до 16:00, у них можуть перебувати до п'яти клієнтів.

Кредобанк скоротив години з 10:00 до 16:30, передбачив дві перерви на дезінфекцію і обмеження на кількість осіб у відділенні.

Ідея Банк і Укрексімбанк упровадили додаткові санчаси й попереджають про можливе обмеження на кількість осіб у відділеннях банку.

Ощадбанк приймає клієнтів лише в будні дні до 16:00, Правекс Банк і Глобус Банк - з 10:00 до 16:00, а ОТП Банк - з 9:00 до 17:00.

Усі фінустанови рекомендують користуватися онлайн-банкінгом і уникати операцій з готівкою.

Як повідомлялося, ПУМБ призупинив оформлення кредитів готівкою і кредитних карток, упровадив три додаткові перерви на сангодину й рекомендує клієнтам дотримуватися дистанції в 1 м, очікувати своєї черги на вулиці.

Райффайзен Банк Аваль запровадив обслуговування за попереднім записом, а Ощадбанк перерви у відділеннях на провітрювання і дезінфекцію і перевів інкасаторську службу в посилений режим роботи.

ПриватБанк упровадив санітарну годину в своїх відділеннях і рекомендує клієнтам очікувати своєї черги на вулиці.

Альфа-Банк тимчасово призупинив роботу 45 з 257 відділень.

Нагадуємо:

На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів станом на вечір 7 березня .

Мережеві оператори Fozzy Group і Novus прийняли рішення скоротити регулярний графік роботи супермаркетів через введення обмежень руху громадського транспорту в деяких містах.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

банк карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд гарантування відправив на ліквідацію банк Пшонки 26 лютого 2020, 20:15
Ексгендиректор "Альфа Банку" купує частку "Ідея Банку" 25 лютого 2020, 15:08
Українські банки в 2019 році закрили 500 відділень 7 лютого 2020, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!