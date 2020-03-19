Карантин: українські банки змінили години роботи і тимчасово закрили частину відділень

Українські банки вживають заходів щодо зниження ризиків для співробітників і клієнтів на час карантину, зокрема, тимчасово закривають частину відділень, скорочують години роботи, впроваджують санітарні години й обмеження на кількість клієнтів у відділенні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Креді Агріколь Банк, зокрема, повідомив про тимчасове закриття 17 відділень зі 150 (тут і далі - на початок року, за даними НБУ). Решта працюють тільки в будні дні з 9:00 до 17:00 з перервою на санітарну годину, зазначено в повідомленні банку.



Банк "Південний" тимчасово призупинив роботу 22 з 98 відділень і скоротив робочий день (з 10:00 до 16:30) з трьома санітарними годинами. Додатково банк скасував роботу у вихідні й обмежив максимальну кількість клієнтів у відділеннях п'ятьма.



Укрсиббанк скоротив графік роботи з 10:00 до 16:00, упровадив сангодину й обмежив допустиму кількість клієнтів у відділенні п'ятьма людьми.



Відділення ТАСкомбанку працюватимуть лише у будні з 10:00 до 16:00, у них можуть перебувати до п'яти клієнтів.



Кредобанк скоротив години з 10:00 до 16:30, передбачив дві перерви на дезінфекцію і обмеження на кількість осіб у відділенні.



Ідея Банк і Укрексімбанк упровадили додаткові санчаси й попереджають про можливе обмеження на кількість осіб у відділеннях банку.



Ощадбанк приймає клієнтів лише в будні дні до 16:00, Правекс Банк і Глобус Банк - з 10:00 до 16:00, а ОТП Банк - з 9:00 до 17:00.



Усі фінустанови рекомендують користуватися онлайн-банкінгом і уникати операцій з готівкою.



Як повідомлялося, ПУМБ призупинив оформлення кредитів готівкою і кредитних карток, упровадив три додаткові перерви на сангодину й рекомендує клієнтам дотримуватися дистанції в 1 м, очікувати своєї черги на вулиці.



Райффайзен Банк Аваль запровадив обслуговування за попереднім записом, а Ощадбанк перерви у відділеннях на провітрювання і дезінфекцію і перевів інкасаторську службу в посилений режим роботи.



ПриватБанк упровадив санітарну годину в своїх відділеннях і рекомендує клієнтам очікувати своєї черги на вулиці.



Альфа-Банк тимчасово призупинив роботу 45 з 257 відділень.

Нагадуємо:

На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів станом на вечір 7 березня .

Мережеві оператори Fozzy Group і Novus прийняли рішення скоротити регулярний графік роботи супермаркетів через введення обмежень руху громадського транспорту в деяких містах.