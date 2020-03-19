Приватбанк продовжить дію карток для виплат на 90 днів

Приватбанк продовжить дію карток для виплат (зарплатні, пенсійні, соціальні картки) на 90 днів, якщо закінчення терміну дії картки припадає на період карантину.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що картки можна буде використовувати ще 3 місяці без заміни.

"Якщо у картки для виплат (зарплатної, пенсійної, соціальної, стипендійної тощо) завершується термін дії, клієнту не потрібно йти у відділення або замовляти доставку для перевипуску.

Термін дії усіх карток для виплат та карток для виплат Gold буде продовжений автоматично. Такі картки працюватимуть у звичному режимі без обмежень - платежі, онлайн- і офлайн, покупки в інтернеті та інші транзакції відбуватимуться без жодних проблем", - йдеться у повідомленні.

Банк на період карантину рекомендує проводити платежі, отримувати перекази та інші послуги за допомогою Privat24, терміналів самообслуговування та банкоматів.

Крім цього, рекомендують обмежити використання готівки, оплачуючи покупки в торговельній мережі картками або електронними гаманцями.

Нагадаємо:

З 18 березня Приватбанк проводитиме валютообмінні операції для клієнтів фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 та мережу терміналів самообслуговування.

Економічна правда