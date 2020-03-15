Капіталізація українських агрохолдингів знижується

Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на Eavex Capital

Моніторинг проводився у період 2-10 березня.

Більше всіх у цей період впали:

"МХП" — на 21,5%;

"Агротона" — на 10,6%;

"Кернел" — на 9,6%;

"Астарта" — на 6%.

Окрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.

Утрималися від падіння акції "Авангарда" та ІМК.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів у 2020 році планує обмежити державну підтримку аграріїв на рівні 50 мільйонів гривень на одного суб'єкта з урахуванням пов'язаних осіб.