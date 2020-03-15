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Капіталізація українських агрохолдингів знижується

Неділя, 15 березня 2020, 10:00
 

Ціна акцій провідних сільськогосподарських компаній за тиждень знизилася на 6-20%.

Про це повідомляє Agroportal з посиланням на Eavex Capital

Моніторинг проводився у період 2-10 березня.

Більше всіх у цей період впали:

  •  "МХП" — на 21,5%;
  •  "Агротона" — на 10,6%;
  •  "Кернел" — на 9,6%;
  •  "Астарта" — на 6%.

Окрім того, згідно з даними Eavex Capital, падіння котирувань акцій цих компаній з початку року було ще значніше: МХП - 31,9%, "Кернел" - 22,8%, "Агротон" - 22,7%, "Астарта" - 16,3%.

Утрималися від падіння акції "Авангарда" та ІМК. 

Нагадуємо:

Кабінет міністрів у 2020 році планує обмежити державну підтримку аграріїв на рівні 50 мільйонів гривень на одного суб'єкта з урахуванням пов'язаних осіб.

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агросектор

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