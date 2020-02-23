Кабмін планує обмежити державну підтримку аграріїв

Кабінет міністрів у 2020 році планує обмежити державну підтримку аграріїв на рівні 50 мільйонів гривень на одного суб'єкта з урахуванням пов'язаних осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На засіданні уряду 19 лютого було прийнято постанову, якою визначено напрями державної підтримки на 2020 рік.

"У 2020 році буде встановлено максимальну суму держпідтримки на одного суб'єкта з урахуванням пов'язаних осіб в розмірі 50 млн грн", - повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

Нагадаємо:

4 мільярда державної підтримки аграріїв будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інше.

Українські аграрії в 2019 році в рамках програми держпідтримки придбання вітчизняної техніки і обладнання придбали їх на суму понад 5,77 млрд грн, що на 31,2% більше, ніж в 2018 році.

5 лютого Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.