Біржі США та Європи працюють в режимі "пили"

Американські фондові біржі відкрилися зростанням після падіння майже на 10% напередодні.

Про це свідчать дані торгів.

Індекс Dow Jones виріс відразу на 1062,26 пункту (+5,01%) до 22 262,88 пункту.

S&P 500 теж виріс - на 5,55% до 9192,07 пункту. Індекс NASDAQ, який до закриття 12 березня знизився на 9,43%, при відкритті торгів в п'ятницю піднявся на 5,37% до 7588,7 пункту.

О 20:50 за київським часом зростання індексів сповільнилося до 2,9%–3,3%.

Фондові індекси країн Західної Європи продемонстрували максимальні темпи зростання з листопада 2008 року в ході сесії 13 березня.

Зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 піднявся більш ніж на 7%, частково відігравши понесені напередодні втрати і відступивши від мінімуму з 2013 року.

Зростання спостерігається в усіх галузевих групах, при цьому в лідерах опинилися акції сировинних компаній.

У трейдінгу "пилою" називають такий хід торгів, коли ринок хаотичним чином рухається то вгору, то вниз.

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Нагадуємо:

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Економічна правда