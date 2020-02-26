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Прем'єр про Будівельну інспекцію: там все настільки прогнило, що можливо простіше звільнити всіх

Середа, 26 лютого 2020, 14:59
 

Олексій Гончарук заявив, що рішення щодо ліквідації або реорганізації Державної архітектурно-будівельної інспекції знаходяться на фінальній стадії.

Про це він повідомив під час прес-брифінгу.

"Зараз ця ідея (ліквідація ДАБІ - ЕП) дуже активно обговорюється, тому що ДАБІ, нажаль, і взагалі будівельна сфера одна з найбільш корумпованих. Там корупцію, сорі, треба "мочити" системно.

Це той випадок, коли можливо простіше звільнити всіх, і перенабрати нових чесних людей.

...Ми на фінальному етапі прийняття цього рішення.

В тому ДАБІ все настільки прогнило, вони настільки замучили бізнес і громадян поборами по 5 доларів за квадратний метр, що ринок говорить "приберіть їх всіх", - заявив прем’єр.

Також Гончарук наголосив, що поки невідомо, який орган буде виконувати функції ДАБІ.

"Те що ми "схематоз" в будівництві поборемо - в цьому немає жодних сумнівів - це питання невеличкого проміжку часу.

Чи буде це повна ліквідація ДАБІ, чи її реорганізація - ми подивимось", - резюмував він.

Читайте детальніше про схеми в ДАБІ: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Нагадуємо:

За часів президентства Віктора Януковича сформувалася система, за якої забудовники платили хабарі посередникам за супровід об'єкта будівництва в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Ексголова київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".

За словами нардепа, останні п'ять років всередині ДАБІ відбувалася боротьба між двома групами: братів Горових (за інформацією ЗМІ, Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. – ЕП) та Олексія Кудрявцева.

В коментарі ЕП Кудрявцев спростував наведену Юнаковим інформацію. "Ніякої боротьби, ні з якими силами я не мав. Я не боровся, а впроваджував порядок у будівельній галузі, тому що після роботи Кучера/Воробйова/Сергієнка було чим займатися, моїй праці є реальні підтвердження", – йдеться у заяві Кудрявцева, переданій редакції ЕП.

За словами Юнакова, колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев шантажує галузь, маючи доступ до цифрового реєстру ДАБІ. Сам Кудрявцев цю інформацію спростовує.

Економічна правда

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будівництво Гончарук

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