Нардеп розповів, як була влаштована корупція в сфері будівництва

За часів президентства Віктора Януковича сформувалася система, за якої забудовники платили хабарі посередникам за супровід об'єкта будівництва в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Про це заявив народний депутат Іван Юнаков в інтерв'ю Економічній правді.

За словами нардепа, структура ДАБІ філігранна і складна.

"Унікальність системи в тому, що в ДАБІ хабарів не брали, але робили все, щоб загнати забудовника до приватних структур, наприклад, в "Українську будівельну експертизу". Ці компанії проводили весь спектр послуг, щоб отримати безпечний (навіть якщо були порушення) супровід об'єкта в ДАБІ. Були співробітники, які займалися "загоном" – заганяли забудовника до цих компаній", – заявив Юнаков.

За його словами, офіційні особи інспекції грошей "не бачили" і притягнути їх до відповідальності нема за що.

"Припускаємо, що гроші їм потім спускали вниз як "зарплату" в конвертах", – сказав нардеп.

Функціонування корупційної системи підтримували юридичний і силовий блоки.

"Юридичною частиною займалася сім'я Рибаків. Рибак-батько, який був спікером парламенту, і його син (син екс-спікера Верховної Ради Володимира Рибака Олександр очолював ДАБІ за часів президентства Віктора Януковича. – ЕП). Це доведені речі, тому що існують кримінальні провадження і у одних, і в інших", – йдеться в інтерв'ю.

"Юридична частина разом з Кучером (Сергій Кучер, керівник київського ДАБІ за часів президентства Віктора Януковича – ред) створювала закони, схеми. Їх підтримував силовий блок – прокуратура в особі родини Пшонок, теж батько і син", – заявив Юнаков.

Він додав, що більшість чиновників ДАБІ займалися лише операційною діяльністю.

"Ось ці всі товариші (показує на Януковича, Пшонку і Рибака. – ЕП), ось звідки ноги ростуть. Якщо зверху немає команди – все відразу валиться", – повідомив нардеп.

У 2011 році було проведено коригування закону, згідно з яким ДАБІ виконувала винятково декларативну функцію. З тих пір ДАБІ юридично не несла жодної відповідальності, розповів Юнаков.

"Відповідно, працівники ДАБІ мали повне право закривати очі на якісь порушення, або працював принцип мовчазної згоди. Тому схема і працювала. Ніхто з цих хлопців офіційно не підписував документи", – йдеться в інтерв'ю.

Юнаков зазначив, що за президентства Петра Порошенка система продовжила функціонувати.

"У 2015 році додалася Науково-технічна рада, яка дозволила обходити державні будівельні норми і закон. [На верхньому рівні змінилися бенефіціари], а на нижніх рівнях прізвища залишилися ті ж", – заявив нардеп.

Відповідаючи на запитання, чому корупційна вертикаль продовжила працювати і за президента Володимира Зеленського, Юнаков заявив, що зв'язок між верхньою і нижньою частинами вертикалі почав розриватися.

"Корупційний механізм був налагоджений, і, на наш погляд, потік зупинявся на середній ланці, наверх він не йшов. Потім його учасники почали між собою щось ділити, і система почала розвалюватися. Система почала сама себе гризти і все це вилізло наверх", – заявив він.

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Нагадуємо:

Юнаков також заявив, що ексголова київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".

За словами нардепа, останні п'ять років всередині ДАБІ відбувалася боротьба між двома групами: братів Горових (за інформацією ЗМІ, Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. – ЕП) та Олексія Кудрявцева.

За словами Юнакова, колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев шантажує галузь, маючи доступ до цифрового реєстру ДАБІ.

Економічна правда