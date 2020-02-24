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Нардеп заявив, що у ексголови ДАБІ Кудрявцева є корупційний "козир". Той спростовує

Понеділок, 24 лютого 2020, 20:30
Олексій Кудрявцев
Олексій Кудрявцев

Колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев шантажує галузь, маючи доступ до цифрового реєстру ДАБІ.

Про це заявив народний депутат Іван Юнаков в інтерв'ю Економічній правді.

"У корупційної системи є козирі. Один з них - цифровий реєстр ДАБІ. Він був створений в 2015 році, коли прийшов Кудрявцев (Олексій Кудрявцев очолював ДАБІ в 2015-2018 роках. - ЕП). Але незрозуміло, де цей реєстр знаходиться, на яких серверах. Також незрозуміло, хто туди вносить дані ", - заявив Юнаков.

За словами нардепа, зараз масово вносяться документи в цей реєстр "заднім числом".

"Ось дивіться (показує на смартфоні бланк). Документи ДАБІ, в яких є назва об'єкта, але немає номера і дати. Дата ставиться заднім числом потім. Ви розумієте, який метод зараз працює? Ми боїмося, що зараз в реєстр будуть заднім числом вноситися тисячі документів ", - говорить Юнаков.

Юнаков вважає, що цей реєстр знаходиться у Кудрявцева.

"Ми вважаємо, що він шантажує цим реєстром всю галузь. Якщо зараз ляже реєстру, не буде ніякої інформації, у кого які дозвільні документи ", - заявив народний депутат.

Сам Кудрявцев в коментарі Економічній правді спростував слова Юнакова.

"Реєстр був створений Сергієнком – начальником дозвільного департаменту ДАБІ, за часів Сергія Кучера у 2011-2012 роках. Сергієнко не тільки створив реєстр, а й оформив на нього авторські права, а згодом, після звільнення, взагалі намагався продати ключі доступу до нього", – заявив Кудрявцев.

За його словами, весь цей час діяльність реєстру обслуговувала компанія "Ай ті Логіка".

"Коли я спробував змінити цей процес у 2018 році й підписав Меморандум з проектом ТAPAS про співпрацю щодо створення електронних сервісів і про модернізацію реєстра, вся суть діяльності реєстра почала підніматися на поверхню, це стало також одним із важелів впливу на моє звільнення", – повідомив Кудрявцев в коментарі ЕП.

Він додав, що в жовтні 2019 року, під час виконання обов’язків голови ДАБІ Строкачем (Олександр Строкач очолював ДАБІ в 2018 - на початку 2019 року і восени 2019 року. – ЕП), реєстр був переданий із "приватних" рук державі.

"На сьогодні про жодні втручання в його роботу і "ручне керування" не може бути й мови", – заявив ексочільник ДАБІ.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Автор нового офісу Зеленського Іван Юнаков: Чому ціна квадратного метра має падати через якогось чорта?

Нагадуємо:

Юнаков також заявив, що ексголова київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".

За словами нардепа, останні п'ять років всередині ДАБІ відбувалася боротьба між двома групами: братів Горових (за інформацією ЗМІ, Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. – ЕП) та Олексія Кудрявцева.

"Вони один з одним воювали. Якщо когось знімали, значить, друга група перемагала", – заявив Юнаков.

Він зазначив, що і Кудрявцев, і брати Горові – "це всього лише люди, які займаються операційною діяльністю, касири".

Бенефіціарами схеми, за словами Юнакова, було вище керівництво країни.

Економічна правда

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