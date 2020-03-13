Огляд ринків: золото подорожчало, дохідність за облігаціями США зросла

Індекс S&P 500 у четвер у США втратив 9,5%, промисловий показник Dow Jones втратив майже 10%, станом на 7:14 13 березня на Лондонській біржі ф'ючерси на індекс S&P 500 зросли на 2,1%, золото подорожчало на 0,7%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає Bloomberg, інвестори сумніваються у ефективності кроків на протидію спалаху коронавірусу, оскільки кількість випадків зараження вірусом продовжує рости по всому світу.

Банк Японії 13 березня запропонував придбати 1,9 млрд доларів облігацій у позаплановій операції.

Водночас Банк Південної Кореї заявив, що уважно стежить за ринками облігацій та вживатиме заходів, якщо вважатиме це за потрібне, а Європейський центробанк зменшив обмеження в капіталі та збільшив ліквідність.

Також повідомляється, що індекс волатильності Hang Seng збільшився на 29%, більш ніж удвічі за цей тиждень, а індекс волатильності JPMorgan G7 цього тижня збільшився на 55%.

Перед тим як відновитись, біткоїн у четвер впав нижче 5 тисяч доларів.

"Усі хочуть піти на готівку", - заявила керівниця дослідницької групи в Union Bancaire Privee Кіран Калдер.

Зазначається, що японський індекс Topix впав на 5%, австралійський індекс S&P/ASX 200 виріс на 4,4%. Ф'ючерси на FTSE 100 виросли на 2,6%, ф'ючерси на Euro Stoxx 50 впали на 0,4%.

При цьому дохідність за 10-річними казначейськими облігаціями США зросла на 5 базових пунктів до 0,85%, а золото подорожчало на 0,7% до 1587 доларів за унцію.

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Нагадаємо:

Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавіруса Covid-19.

Фондові індекси країн Західної Європи впали до мінімуму з лютого 2016 року в четвер за підсумками засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ); торги у США зупиняли вдруге на цьому тижні.

Найдовший в історії "ринок биків", який розпочався в США 9 березня 2009 року, завершився.

Як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Банк Англії екстрено знизив базову процентну ставку на 0,5 процентного пункту – до 0,25%.

Федеральна резервна система США позапланово знизила процентну ставку на 0,5 процентного пункту в спробі згладити наслідки для економіки від епідемії коронавірусу.