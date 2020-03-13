Федеральний Резервний Банк Нью-Йорка витратить 1,5 трильйона доларів для посилення фінансових ринків

Федеральний Резервний Банк Нью-Йорка 12 березня оголосив про плани витратити 1,5 трильйона доларів для купівлі фінансових активів для збільшення обсягу готівки на ринку цінних паперів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Вливання у фінансові ринки 1,5 трлн доларів відбудеться на тлі паніки щодо коронавірусу.

Рішення про вливання 1,5 трлн доларів для посилення фінансових ринків ухвалили за рекомендацією голови Федерального Резерву Джерома Пауелла.

Банк заявив, що збільшить кількість договорів "репо" шляхом закупівлі держблігацій та інших цінних паперів у банків та трейдерів з тим, щоб продати їх наступного дня чи протягом короткого часу з певними відсотками.

Таке рішення пояснюють необхідністю подолати негативні наслідки від спалаху коронавірусу для фінансового ринку.

Водночас президент США Дональд Трамп на зустрічі з керівниками найбільших банків у середу запевнив, що "фінансової кризи нема, це лише тимчасовий момент, з яким ми впораємось разом як нація".

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Нагадаємо:

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