Коронавірус: Трамп виділив "пакет" допомоги для підтримки бізнесу

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про запровадження пакету економічної допомоги для підтримки бізнесу та працівників, які постраждали від коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що Трамп доручив Адміністрації малого бізнесу відповідно до повноважень надавати кредити для підприємств, які постраждали від коронавірусу.

Президент США закликав Конгрес збільшити фінансування програми кредитування додатково на 50 млрд доларів.

Також Трамп доручить Департаменту казначейства відкласти податкові платежі для певних осіб та підприємств, які зазнають негативного впливу від спалаху вірусу - це забезпечить більше 200 мільярдів доларів додаткової ліквідності для економіки.

Американський президент оголосив, що Адміністрація вживатиме надзвичайні заходи для надання фінансової допомоги працівникам, які хворіють, перебувають у карантині чи доглядають за іншими через коронавірус.

Раніше Трамп виділив понад 8 млрд доларів для фінансування зусиль щодо реагування на коронавірус.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заборонив поїздки до країни для тих, хто відвідував Шенген протягом останніх 14 днів.

Заборона поширюється на всіх, хто перебував у державах, що входять до Шенгенської зони, в тому числі за межами ЄС, протягом 14 днів до їх прибуття в США.

Обмеження не має прив'язки до громадянства - отже, воно пошириться також на українців, що їздили до Шенгену.

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