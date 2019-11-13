"Справа банкірів": суд відправив під домашній арешт члена ради НБУ

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Джерело: засідання ВАКС

Деталі: Суддя задовольнила клопотання прокурора частково. Каленського відправили під цілодобовий домашній арешт.

Йому заборонили залишати місце проживання у селі Стоянка. Він зобов’язаний прибувати до слідчого чи прокурора за вимогою, тощо.

Каленський має здати паспорт, який дає змогу виїхати закордон і носити електронний браслет.

Каленський член ради НБУ. Його хотіла взяти на поруки перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. За словами Рожкової, правління НБУ готове взяти на поруки всіх колишній працівників Нацбанку у справ "VAB Банку".

Каленський один із 8-ми підозрюваних у справі про привласнення 1,2 млрд гривень кредиту "VAB Банку", проте слідство вважає, що до схеми можуть бути причетні понад 15 осіб.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

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Нагадуємо:

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Українська правда