Гонтарєва назвала "терором" затримання її колишнього заступника
Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарєва каже, що затримання НАБУ голови правління Райффайзен Банку Олександра Писарука є посиленням терору з боку влади.
Про це вона сказала в коментарі НВ Бізнес.
"Ні з МВФ, ні з Райффайзеном ж (не пов’язано. — ред). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає", — сказала вона.
За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд.
"Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні", — зазначила екс-голова НБУ.
Нагадаємо, 11 листопад увечері НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука. Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.
Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.
У жовтні 2014 року Нацбанку виділив ВіЕйБі Банку, який належить власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.
Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком у жовтні 2014 року 1,2 млрд грн ПАТ "ВіЕйБі банк" як стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.
Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
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