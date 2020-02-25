Новини 25 лютого: держшахти, інвестиції, експорт сільгосппродукції

Про держшахти. Президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Рината Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.

Група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова не планує брати участь у приватизації "Центренерго" та збиткових державних шахт, заявив гендиректор "ДТЕК" Максим Тимченко.

Про інвестиції. У 4 кварталі 2019 року капітальні інвестиції зросли на 21,2% (до 4 кварталу 2018 року), загалом за результатами 2019 року зростання освоєних капітальних інвестицій становило 15,5%.

Про експорт сільгосппродукції. Україна збільшила експорт сільгосппродукції та продукції харчової промисловості на 14,3% - у січні 2020 року на зовнішні ринки поставили продукції АПК та харчової промисловості на суму 2 млрд доларів.

Про трансформацію вугільної галузі. Президент Володимир Зеленський доручив створити Координаційний центр із трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигалем.

Про імпорт вугілля та електроенергії. Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії.