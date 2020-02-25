Україна збільшила експорт сільгосппродукції на 14,3% — Милованов

Україна збільшила експорт сільгосппродукції та продукції харчової промисловості на 14,3% - у січні 2020 року на зовнішні ринки поставили продукції АПК та харчової промисловості на суму 2 млрд доларів.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Із загального експорту товарів України частка продукції АПК та харчової промисловості становить 47,7%.