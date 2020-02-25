"ДТЕК" Ахметова не планує брати участь в приватизації держшахт

Група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова не планує брати участь у приватизації "Центренерго" та збиткових державних шахт.

Про це заявив гендиректор "ДТЕК" Максим Тимченко після наради працівників вугільної галузі і Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ви не готові і АМКУ, як ви говорите, буде проти - я з ними поговорю і вони будуть за", - сказав Зеленський.

За його словами, холдинг повинен допомогти державі знайти сильних інвесторів, які можуть приватизувати державні шахти.

"У нас достатньо теплової генерації, у нас пріоритет - розвиток в "зеленій" генерації, тому ми не будемо брати участь в приватизації, в тому числі і з антимонопольних обмежень. Я думаю, що потрібні нові гравці, які повинні прийти в галузь", - у свою чергу заявив Тимченко.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.