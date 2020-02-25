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"ДТЕК" Ахметова не планує брати участь в приватизації держшахт

Вівторок, 25 лютого 2020, 15:52
 

Група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова не планує брати участь у приватизації "Центренерго" та збиткових державних шахт.

Про це заявив гендиректор "ДТЕК" Максим Тимченко після наради працівників вугільної галузі і Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ви не готові і АМКУ, як ви говорите, буде проти - я з ними поговорю і вони будуть за", - сказав Зеленський.

За його словами, холдинг повинен допомогти державі знайти сильних інвесторів, які можуть приватизувати державні шахти.

нас достатньо теплової генерації, у нас пріоритет - розвиток в "зеленій" генерації, тому ми не будемо брати участь в приватизації, в тому числі і з антимонопольних обмежень. Я думаю, що потрібні нові гравці, які повинні прийти в галузь", - у свою чергу заявив Тимченко.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.

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ДТЕК Ахметов приватизація шахти

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