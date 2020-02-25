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У 4 кварталі 2019 року капітальні інвестиції зросли на 21,2% — міністр

Вівторок, 25 лютого 2020, 17:53
 

У 4 кварталі 2019 року капітальні інвестиції зросли на 21,2% (до 4 кварталу 2018 року), загалом за результатами 2019 року зростання освоєних капітальних інвестицій становило 15,5%.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Завдяки чому ми маємо такі показники? Продовжується реформування економіки, знижуються інвестиційні ризики, підвищується інвестиційна привабливість. Цифри - підтвердження, що це дійсно так", - написав міністр.

Він зазначив, що власні кошти підприємств у 2019 році були основним джерелом фінансування капітальних інвестицій та забезпечили найбільший внесок у їх зростання.

"Це підтримувалось позитивними фінансовими результатами у попередніх періодах та активним процесом модернізації підприємств, що відбувався у багатьох видах добувної та переробної промисловості", - пояснив Милованов.

"Капітальні інвестиції важливі, адже це фундамент для розвитку підприємств та країни у цілому. Це та перебудова, "друге життя", яке мають отриматі наші українські зношені до 60% основні засоби виробництва", - додав він.

Економічна правда

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інвестиції Мінекономіки

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