Зеленський пропонує компанії Ахметова приватизувати неприбуткові шахти та обіцяє "поговорити з АМКУ"
Президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Рината Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.
Про це він заявив під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі
"Якщо говорити про приватизацію Центренерго, то треба говорити з неприбутковими шахтами, я думаю це прекрасна ідея.
.. Тут до речі пан Тімченко (Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК - ЕП)... у мене до вас питання: будете приватизовувати неприбуткові шахти?".
Не почувши чіткої відповіді Зеленський продовжив:
"Якщо ви не готові, і АМКУ буде проти, я з ними поговорю - вони будуть "за", - запевнив президент.
Далі Зеленський наголосив, що ДТЕК повинні допомогти державі знайти сильних партнерів у вугільній галузі, які зможуть приватизувати і вкладати гроші в модернізацію шахт.
"А якщо не знайдете..." - Зеленський показав красномовний рух (див.фото).
Економічна правда
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