Зеленський пропонує компанії Ахметова приватизувати неприбуткові шахти та обіцяє "поговорити з АМКУ"

Президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Рината Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.

Про це він заявив під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі

"Якщо говорити про приватизацію Центренерго, то треба говорити з неприбутковими шахтами, я думаю це прекрасна ідея.

.. Тут до речі пан Тімченко (Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК - ЕП)... у мене до вас питання: будете приватизовувати неприбуткові шахти?".

Не почувши чіткої відповіді Зеленський продовжив:

"Якщо ви не готові, і АМКУ буде проти, я з ними поговорю - вони будуть "за", - запевнив президент.

Далі Зеленський наголосив, що ДТЕК повинні допомогти державі знайти сильних партнерів у вугільній галузі, які зможуть приватизувати і вкладати гроші в модернізацію шахт.



"А якщо не знайдете..." - Зеленський показав красномовний рух (див.фото).

Економічна правда