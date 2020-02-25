Президент доручив Мінекоенерго обмежити імпорт вугілля та електроенергії
Президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії.
Про це він сказав на нараді з профспілками гірників у Києві.
"Про який імпорт можна говорити, якщо країни з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія.
Якщо якусь марку у нас не добувають, то тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання імпорту", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо:
Ранеше Мінекоенерго пропонувало обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2019 року набули чинності правки до закону "Про ринок електричної енергії" №330-IX (проект №2233), що передбачають, зокрема, заборону імпорту за двосторонніми договорами (ДД) електричної енергії з РФ.
Новий закон також дає енергорегулятору можливість до кінця 2020 року обмежувати пропускну спроможність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, які не є членами Енергоспівтовариства, а також можливість щодо таких країн скасовувати результати річного (на 2020 рік) аукціону.
Економічна правда
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