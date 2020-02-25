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Зеленський призначив куратором по трансформації вугільної галузі ексменеджера Ахметова

Вівторок, 25 лютого 2020, 15:25
 

Президент Володимир Зеленський доручив створити Координаційний центр із трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигалем.

Про це він сказав, виступаючи на всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі.

"Кабмін повинен створити координаційний центр по трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигалем. Обов'язково включити до складу представників вугільних підприємств, місцевої влади, голів ОДА, відповідних областей", - підкреслив Зеленський.

Він також доручив Мінекоенерго визначити потребу української енергетики на найближчі 10 років.

"Завдання профільного міністерства - визначитися, яким повинен бути енергобаланс вугілля, і яка в ньому частка теплової генерації. У цілому ми будемо рухатися таким шляхом. Повинен бути гарантований ринок збуту вугілля. Цей ринок збуту - українські ТЕС.

Друге: держава повинна захистити українське вугілля. Потрібен довгостроковий енергетичний баланс. Потрібно зрозуміти, скільки вугілля нам потрібно на наступні 10 років", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський запропонував енергетичній компанії ДТЕК Ріната Ахметова, приватизувати неприбуткові шахти, та готовий у разі потреби, посприяти вирішенню питання з Антимонопольним комітетом.

4 лютого Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї івано-франківського губернатора Дениса Шмигаля.

Шмигаль, який обіймав посаду івано-франківського губернатора, також став віцепрем'єр-міністром. Альона Бабак цю посаду не обіймала.

З січня 2018 року по серпень 2019 року Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС, яка належить Рінату Ахметову.

Економічна правда

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