Новини 21 лютого: "земельні" правки, "Укравтодор", "зелений" тариф

Про "земельні" правки. Станом на день 21-го лютого Верховна Рада розглянула 1505 правок із 4018 до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

Про "Укравтодор". Станом на 20 лютого 2020 року "Укратодор" розпочав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

Про "зелений" тариф. Кабінет міністрів визнає, що встановлений тариф для виробників "зеленої" енергетики є дуже дорогим, але не підтримує ретроспективне зниження тарифу, намагаючись знайти компроміс з інвесторами.

Про іпотечні кредити. Приватбанк заявив про зниження ставок за усіма програмами кредитування купівлі житла - зокрема, для нерухомості, яка купується на вторинному ринку, відсотки знизили до 15,5% річних.

Про ціни на газ. У порівнянні з цінами на лютий 2020 року, у березні ціни на газ для промисловості знизяться на 12-15%, залежно від умов постачання.

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